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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 14:36

Опрос показал, сколько россиян готовы встать на защиту Родины

ВЦИОМ: 87% россиян готовы защищать Родину в случае серьёзной угрозы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

87% россиян готовы защищать Родину в случае серьёзной угрозы. Такие данные привёл глава Российского общества «Знание» Максим Древаль на полях ПМЭФ, ссылаясь на совместный опрос с ВЦИОМ.

«По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян — 87% — готовы послужить Родине в случае серьёзной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтёрству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии», — сказал Древаль.

Он отметил, что, по данным исследования, главными героями современной России граждане считают участников СВО. При этом, как пояснил Древаль, героизм для россиян включает не только военные подвиги, но и эффективное госуправление, а также защиту национальных интересов на международной арене. Именно поэтому среди часто называемых героев оказался президент Владимир Путин.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство о воинской обязанности. Согласно документу, лица, участвовавшие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, освобождаются от призыва на срочную военную службу.

Александра Мышляева
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