Опрос показал, сколько россиян готовы встать на защиту Родины

87% россиян готовы защищать Родину в случае серьёзной угрозы. Такие данные привёл глава Российского общества «Знание» Максим Древаль на полях ПМЭФ, ссылаясь на совместный опрос с ВЦИОМ.

«По итогам опроса мы видим, что подавляющее большинство россиян — 87% — готовы послужить Родине в случае серьёзной угрозы. При этом мужчины практически в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь, так и к волонтёрству, тогда как женщины чаще выбирают гуманитарные миссии», — сказал Древаль.

Он отметил, что, по данным исследования, главными героями современной России граждане считают участников СВО. При этом, как пояснил Древаль, героизм для россиян включает не только военные подвиги, но и эффективное госуправление, а также защиту национальных интересов на международной арене. Именно поэтому среди часто называемых героев оказался президент Владимир Путин.