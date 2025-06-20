Хуснуллин: Введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет откладывается
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В России введение льготной ипотеки для семей с детьми в возрасте до 14 лет откладывается на срок, пока ключевая ставка Центробанка держится на высоком уровне, в противном случае бюджет может не потянуть подобные расходы. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Конечно, сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы. Пока Минфин нас не поддерживает в этом вопросе. Пока мы отложили это решение с расчётом на то, что ставка снизится, потом мы к этому вопросу вернёмся», — пояснил чиновник.
Напомним, госпрограмма «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году и должна завершиться в 2030 году, если её не продлят в очередной раз. На данный момент воспользоваться кредитом на покупку жилья под 6% могут только семьи с детьми, возраст которых не превышает 6 лет, или если родители воспитывают ребёнка-инвалида. Весной этого года была выдвинута инициатива распространить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет.