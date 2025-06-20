Хуснуллин: Введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет откладывается

В России введение льготной ипотеки для семей с детьми в возрасте до 14 лет откладывается на срок, пока ключевая ставка Центробанка держится на высоком уровне, в противном случае бюджет может не потянуть подобные расходы. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Конечно, сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы. Пока Минфин нас не поддерживает в этом вопросе. Пока мы отложили это решение с расчётом на то, что ставка снизится, потом мы к этому вопросу вернёмся», — пояснил чиновник.