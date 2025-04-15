В России предложили расширить программу семейной ипотеки

Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил расширить программу семейной ипотеки. Он призвал распространить её действие на семьи с детьми до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции.