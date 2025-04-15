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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 15:57

В России предложили расширить программу семейной ипотеки

Минниханов предложил распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил расширить программу семейной ипотеки. Он призвал распространить её действие на семьи с детьми до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции.

«Предлагаем рассмотреть возможность включения в программу семейной ипотеки семей с детьми хотя бы до 14 лет, а также семей участников и ветеранов СВО», — заявил Минниханов на расширенном заседании президиума Госсовета во вторник, 15 апреля.

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Ранее Life.ru сообщал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля 2025 года. Выяснилось, что теперь льготные условия начнут распространяться на вторичное жильё. Кроме того, россиянам объяснили, как воспользоваться льготными ипотеками под 2% и 3%.

Марина Фещенко
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