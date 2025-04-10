Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко подчеркнул необходимость активного информирования граждан о ситуации на рынке недвижимости, включая ипотечное кредитование. Мутко отметил, что в последнее время наблюдается снижение спроса на жилье, что связано с окончанием программы льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой.

Мутко добавил, что в настоящее время многие люди приостановили свои планы по покупке жилья из-за высоких ставок по депозитам, что привело к выводу средств из банков. Он предупредил, что если в 2027 году ситуация изменится и люди начнут изымать свои деньги, на рынке может возникнуть нехватка жилья. Путин подчеркнул, что это может привести к росту цен и добавил, что важно заранее работать с потребителями и объяснять им текущую ситуацию.