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Регион
8 апреля, 12:47

В России хотят ограничить продажу долей в квартирах

Разворотнева: Госдума вернулась к идее ограничить продажу микродолей в квартирах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Государственной думе вновь подняли вопрос о запрете на продажу микродолей в жилых помещениях, а также о введении ограничений на регистрацию и продажу только для отдельных комнат. Об этом сообщила Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ.

Ранее идеи о введении ограничений на оборот микродолей уже обсуждались в рамках предыдущего созыва Госдумы, где была установлена минимальная норма в 6 квадратных метров на человека.

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«На недавнем заседании нашего комитета по строительству и ЖКХ мы снова вернулись к обсуждению этой законодательной инициативы, особенно учитывая, что законопроект был принят в первом чтении в прошлом созыве», — отметила Разворотнева на Всероссийском жилищном конгрессе.

Она добавила, что в предложенных поправках к Гражданскому и Жилищному кодексам рассматриваются не только ограничения на сделки с долями в квартирах, но и возможность регистрации в жилье только при наличии оформленного права на отдельное помещение.

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Ранее в Верховном суде объяснили, какое имущество не делится при разводе. В судебной коллегии ВС по гражданским делам отметили, что имущество, которое было куплено в гражданском браке, не считается совместно нажитым.

Марина Фещенко
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