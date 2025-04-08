В России хотят ограничить продажу долей в квартирах

В Государственной думе вновь подняли вопрос о запрете на продажу микродолей в жилых помещениях, а также о введении ограничений на регистрацию и продажу только для отдельных комнат. Об этом сообщила Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ.

Ранее идеи о введении ограничений на оборот микродолей уже обсуждались в рамках предыдущего созыва Госдумы, где была установлена минимальная норма в 6 квадратных метров на человека.

«На недавнем заседании нашего комитета по строительству и ЖКХ мы снова вернулись к обсуждению этой законодательной инициативы, особенно учитывая, что законопроект был принят в первом чтении в прошлом созыве», — отметила Разворотнева на Всероссийском жилищном конгрессе.

Она добавила, что в предложенных поправках к Гражданскому и Жилищному кодексам рассматриваются не только ограничения на сделки с долями в квартирах, но и возможность регистрации в жилье только при наличии оформленного права на отдельное помещение.