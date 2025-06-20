Семейная пара пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородчине

В Борисовском районе Белгородской области ВСУ атаковали беспилотником автомобиль с семейной парой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка – Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона», – написал он в телеграм-канале.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Они были доставлены в Борисовскую ЦРБ, а после оказания первой помощи перенаправлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Сам автомобиль полностью сгорел.