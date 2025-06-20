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20 июня, 20:01

Семейная пара пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородчине

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Борисовском районе Белгородской области ВСУ атаковали беспилотником автомобиль с семейной парой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка – Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона», – написал он в телеграм-канале.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Они были доставлены в Борисовскую ЦРБ, а после оказания первой помощи перенаправлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Сам автомобиль полностью сгорел.

Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Ранее ВСУ атаковали белгородский город Шебекино FPV-дроном. В результате удара по многоквартирному дрону пострадал мужчина, ещё один мирный житель получил ранения во время атаки БПЛА на легковой автомобиль.

Юния Ларсон
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