Семейная пара пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородчине
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
В Борисовском районе Белгородской области ВСУ атаковали беспилотником автомобиль с семейной парой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка – Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона», – написал он в телеграм-канале.
Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Они были доставлены в Борисовскую ЦРБ, а после оказания первой помощи перенаправлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Сам автомобиль полностью сгорел.
Ранее ВСУ атаковали белгородский город Шебекино FPV-дроном. В результате удара по многоквартирному дрону пострадал мужчина, ещё один мирный житель получил ранения во время атаки БПЛА на легковой автомобиль.