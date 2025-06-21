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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 21:06

Серия взрывов прогремела над Льговом в Курской области на фоне угрозы БПЛА

Около десяти взрывов прогремело над городом Льгов в Курской области. По предварительным данным, там работает система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки в небе. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

По данным регионального управления МЧС, опасность атаки БПЛА на территории Курской области объявили вечером 20 июня. В экстренных случаях граждан просят звонить на телефон спасения 112.

Ранее в Борисовском районе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семейной парой. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы.

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Лия Мурадьян
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