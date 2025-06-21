NYP: Байден ездит на работу в Вашингтон на поезде ради загадочного проекта

Экс-президент США Джо Байден продолжает регулярно добираться на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в Делавэре. Он трудится над таинственным проектом, сообщает газета New York Post, ссылаясь на источники.

Бывшие работники его администрации называют интригой то, чем именно занимается Байден во временном офисе, который находится недалеко от вокзала Юнион-Стейшн в округе Колумбия.

«Это действительно загадка», — отметил один из бывших помощников Байдена, говоря о его деятельности в округе Колумбия. При этом сотрудники, которые продолжают работать с ним, избегают давать конкретные ответы, указано в материале

Байден как бывший президент имеет право бесплатно пользоваться офисом в Вашингтоне до июля. Предполагают, что он занят написанием книги и разработкой планов по созданию библиотеки и фонда в свою честь.