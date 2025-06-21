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21 июня, 09:53

«Пример для пацанов»: Ловчев прокомментировал возможный уход Головина из «Монако»

Тренер Ловчев: Головин сам решит, куда перейти из «Монако»

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Если полузащитник сборной России по футболу Александр Головин покинет клуб «Монако», то решение о новой команде во время трансферного окна будет принимать только он сам. Об этом заявил мастер спорта СССР международного класса, бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» футбольный эксперт обратил внимание, какой путь прошёл Головин. Он подчеркнул, что капитан сборной России сегодня является лучшим игроком национальной команды.

«Это пример для многих: не москвич, не из столичной академии, а из ДЮСШ в Калтане в Кемеровской области. Это пример для пацанов, что такой путь возможно пройти», — отметил тренер.

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Напомним, ФК «Монако» рассматривает возможность продажи российского полузащитника в летнее трансферное окно. Не исключено, что Головин может вернуться в Россию. Ранее спортсмен жаловался партнёрам по команде на усталость.

Борис Эльфанд
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