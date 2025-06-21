«Пример для пацанов»: Ловчев прокомментировал возможный уход Головина из «Монако»

Если полузащитник сборной России по футболу Александр Головин покинет клуб «Монако», то решение о новой команде во время трансферного окна будет принимать только он сам. Об этом заявил мастер спорта СССР международного класса, бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» футбольный эксперт обратил внимание, какой путь прошёл Головин. Он подчеркнул, что капитан сборной России сегодня является лучшим игроком национальной команды.

«Это пример для многих: не москвич, не из столичной академии, а из ДЮСШ в Калтане в Кемеровской области. Это пример для пацанов, что такой путь возможно пройти», — отметил тренер.