«Год за годом на высоком уровне»: Экс-тренер сборной России назвал лучшего футболиста 2024 года

Полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим российским футболистом 2024 года, заявил бывший главный тренер национальной сборной Борис Игнатьев. Он подчеркнул, что спортсмен год за годом демонстрирует игру на высоком уровне, а также поддерживает престиж отечественного футбола за рубежом.

«Головин — как раз тот игрок, который проводит на высоком уровне год за годом, стабильно играя в команде, которая находится в лидирующем положении в своём чемпионате, выступает в Лиге чемпионов», — отметил собеседник «Газеты.ru».