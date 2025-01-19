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19 января, 14:24

«Год за годом на высоком уровне»: Экс-тренер сборной России назвал лучшего футболиста 2024 года

Тренер Игнатьев считает Головина лучшим российским футболистом 2024 года

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим российским футболистом 2024 года, заявил бывший главный тренер национальной сборной Борис Игнатьев. Он подчеркнул, что спортсмен год за годом демонстрирует игру на высоком уровне, а также поддерживает престиж отечественного футбола за рубежом.

«Головин — как раз тот игрок, который проводит на высоком уровне год за годом, стабильно играя в команде, которая находится в лидирующем положении в своём чемпионате, выступает в Лиге чемпионов», — отметил собеседник «Газеты.ru».

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Напомним, в мае 2024 года Головин в первый раз стал серебряным призёром чемпионата Франции по футболу. В итоге «Монако» продлил контракт с российской звездой. А в конце года Головин возглавил рейтинг самых дорогих игроков Лиги 1 из стран бывшего СССР.

Борис Эльфанд
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