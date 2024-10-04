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4 октября, 17:15

«Монако» продлил контракт с российской звездой клуба Головиным

Полузащитник Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

Александр Головин. Обложка © ТАСС / AP

Александр Головин. Обложка © ТАСС / AP

Футболист Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, выступающего в чемпионате Франции.

Головин признался, что рад продлению контракта и надеется на большие успехи в будущем.

«Благодарен клубу за предложение о новом контракте и его продлении. «Монако» стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу», — сказал Головин ТАСС.

За команду «Монако» он провёл 209 матчей и забил 31 мяч, отдав 39 голевых передач. В этом сезоне 28-летний Головин провёл шесть матчей. «Монако» занимает второе место в чемпионате Франции, имея равное количество очков (16) с лидирующим ПСЖ. Также клуб выступает в Лиге чемпионов, где имеет четыре очка после двух игр.

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Предыдущий контракт полузащитника длился до 2026 года. Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В прошлом году он впервые в составе монегасков завоевал серебро чемпионата Франции.

Полина Никифорова
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