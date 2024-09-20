Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 21:31

Головин помог «Монако» обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов

«Барселона» проиграла «Монако» Головина в первом туре Лиги чемпионов

Александр Головин. Обложка © Х / Lig&#x27;ASM

Александр Головин. Обложка © Х / Lig'ASM

Футбольный клуб «Монако» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы остались в меньшинстве уже на 11-й минуте после удаления Эрика Гарсии. Монегаски воспользовались этим на 16-й минуте, автором гола стал Манес Аклиуш. Каталонцы сравняли на 28-й усилиями Ламина Ямаля. Но во втором тайме, когда на поле уже был россиянин Александр Головин, хозяева поля вырвали победу. На 71-й минуте забил Джордж Иленихена.

Матвей Сафонов сыграл на ноль в дебютном официальном матче за ПСЖ
Матвей Сафонов сыграл на ноль в дебютном официальном матче за ПСЖ

Ранее Life.ru писал, что немецкая «Бавария» стартовала в Лиге чемпионов с исторической победы над загребским «Динамо» со счётом 9:2. Это рекорд турнира по голам в одном матче. После этого хорватский клуб уволил главного тренера Сергея Якировича.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Монако
  • ФК Барселона
  • Лига чемпионов
  • Александр Головин
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров