Головин помог «Монако» обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов

Каталонцы остались в меньшинстве уже на 11-й минуте после удаления Эрика Гарсии. Монегаски воспользовались этим на 16-й минуте, автором гола стал Манес Аклиуш. Каталонцы сравняли на 28-й усилиями Ламина Ямаля. Но во втором тайме, когда на поле уже был россиянин Александр Головин, хозяева поля вырвали победу. На 71-й минуте забил Джордж Иленихена.