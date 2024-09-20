Головин помог «Монако» обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов
«Барселона» проиграла «Монако» Головина в первом туре Лиги чемпионов
Александр Головин. Обложка © Х / Lig'ASM
Футбольный клуб «Монако» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Каталонцы остались в меньшинстве уже на 11-й минуте после удаления Эрика Гарсии. Монегаски воспользовались этим на 16-й минуте, автором гола стал Манес Аклиуш. Каталонцы сравняли на 28-й усилиями Ламина Ямаля. Но во втором тайме, когда на поле уже был россиянин Александр Головин, хозяева поля вырвали победу. На 71-й минуте забил Джордж Иленихена.
Ранее Life.ru писал, что немецкая «Бавария» стартовала в Лиге чемпионов с исторической победы над загребским «Динамо» со счётом 9:2. Это рекорд турнира по голам в одном матче. После этого хорватский клуб уволил главного тренера Сергея Якировича.