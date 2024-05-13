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13 мая, 03:00

Головин в первый раз стал серебряным призёром чемпионата Франции по футболу

Российский футболист французской команды "Монако" Александр Головин. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole

Российский футболист французской команды "Монако" Александр Головин. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин впервые в карьере стал серебряным призёром чемпионата Франции по футболу. Монегаски обыграли "Монпелье" (2:0) в 33-м туре Лиги 1 и уже не опустятся ниже второго места.

Клуб в первый раз с сезона 2018/2019 напрямую попадает в Лигу чемпионов, минуя квалификационные раунды. До этого Головин дважды завоёвывал бронзовые медали — в 2021 и 2022 годах. В заключительном матче сезона "Монако" сыграет с "Нантом".

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Остаток сезона Головин пропускает из-за травмы лодыжки. Россиянин получил растяжение связок во время тренировки. В этом сезоне футболист провёл за монегасков 27 матчей, в которых отметился шестью забитыми голами и шестью результативными передачами.

Анатолий Симоненко
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