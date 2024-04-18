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18 апреля, 10:42

Российский полузащитник "Монако" Головин пропустит остаток сезона из-за травмы

Российский полузащитник Александр Головин. Фото © ТАСС / Zuma / Panoramic

Российский полузащитник Александр Головин. Фото © ТАСС / Zuma / Panoramic

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский клуб "Монако", больше не сыграет в оставшихся матчах сезона из-за травмы лодыжки. Об этом пишет газета L'Equipe.

Российский футболист получил растяжение связок во время тренировочного дня, на восстановление потребуется около пяти недель. В этом сезоне россиянин провёл за монегасков 27 матчей, в которых отметился шестью забитыми голами и шестью результативными передачами.

"Монако" идёт на третьем месте в чемпионате Франции. В ближайших двух турах его ждёт игра с "Брестом", занимающим вторую строчку, и "Лиллем", который идёт четвёртым. Всего команде осталось сыграть шесть матчей до конца сезона во Французской лиге 1.

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Ранее футбольный клуб "Реал Мадрид" в непростом матче добыл победу над "Манчестер Сити", заработав путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Победителя удалось выявить лишь в серии послематчевых пенальти. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин спас команду, отразив два 11-метровых удара.

Владимир Озеров
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