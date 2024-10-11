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11 октября, 05:06

Не платит почти год: Головин задолжал десятки тысяч рублей по автомобильным штрафам

SHOT: На «Гелендвагене» Головина числятся штрафы на 50 тысяч рублей

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Александр Головин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

На «Гелендвагене» полузащитника сборной России по футболу и ФК «Монако» Александра Головина накопилось более 40 штрафов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Головин не оплачивает автомобильные штрафы с декабря прошлого года. С того момента его Mercedes-Benz G63 AMG собрал 41 взыскание на общую сумму 50 тысяч рублей. Большинство из них — за неправильную парковку. На днях футболист заявил, что после завершения карьеры во Франции вернётся жить в Россию.

Ранее сообщалось, что «Монако» продлил контракт с Головиным до 2029 года. Россиянин выступает за монегасков с сезона-2018/19. На его счету свыше 200 матчей в составе клуба, 31 гол и 39 результативных передач.

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Наталья Демьянова
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