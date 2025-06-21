Новости конфликта Израиля и Ирана. Удары по ядерным объектам в Исфахане и по Тель-Авиву, Клинтон обвинил Нетаньяху в узурпации, 21 июня Израиль выбивает военную верхушку Ирана, а Тегеран оставляет Тель-Авив без ПВО — дайджест Life.ru. 21 июня, 09:34 Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Удары Израиля, 21 июня

Израиль продолжает уничтожать иранских лидеров. Очередной удар забрал жизнь у Бехнама Шахрияри. По данным МИД Израиля, он занимал должность командующего подразделения по передаче оружия сил «Кудс» в КСИР. Также в районе города Кум, где находится иранский ядерный объект Фордо, убит Саид Изади. Он считается координатором между Тегераном и ХАМАС.

— Во время войны Изади также руководил силами ХАМАС, действующими из Ливана. Он отвечал за восстановление военного крыла ХАМАС и сохранение власти ХАМАС в секторе Газа, — говорится в заявлении.

Также Израилю удалось достать командира второй бригады беспилотников Корпуса стражей исламской революции Аминпура Джудаки. ЦАХАЛ обвиняла его в ударах по Израилю.

Ночная атака на Иран была опять вблизи ядерных объектов. Удары пришлись на Исфахан, где построен экспериментальный реактор.

— Мы можем заверить народ в том, что утечек опасных веществ какого-либо рода в окрестностях не произошло и нет места для беспокойства, — сообщил заместитель губернатора провинции Аййуб Дарвиши.

Карта ударов Израиля по Ирану. Фото © Telegram / rybar

Удары Ирана, 21 июня

Иранские источники утверждают, что поражён объект служб безопасности в центральной части Холона. В Тель-Авиве иранцам удалось уничтожить установку ПВО, находящуюся в жилых кварталах. Израильские каналы также говорят о попадании в жилой дом в Бейт-Шеане. От удара БПЛА никто не пострадал.

На территории Ирана продолжается контрразведывательная операция. Ещё минимум девять человек были задержаны по подозрению в работе на Израиль.

В Минздраве Ирана заявляют, что с начала израильских ударов погибло 430 человек и 3,5 тысячи получили ранения.

В ночь на 21 июня в провинции Семнан произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Странность заключается в том, что похожее явление было и в октябре 2024 года, когда у Ирана и Израиля был очередной виток напряжённости. Как раз недалеко от эпицентров землетрясения находится город Кум.

Последствия удара по израильской Хайфе. Фото © ТАСС / Baz Ratner

Как Израиль нарушил международное право

Французское издание Le Monde обвинило израильские власти в нарушении международного права. Попытки обосновать действия Израиля самообороной не умеют успеха. Дело в том, что вся операция израильских сил построена на догадках.

— Стремясь обзавестись ядерным оружием, Иран действительно создаёт угрозу для еврейского государства, но он не нападал на него. Инспекторы МАГАТЭ констатировали, что Иран достиг определённых успехов в своём проекте по созданию ядерного оружия, но им не удалось установить, что Тегеран смог его изготовить, — говорится в статье.

Получается, что Израиль начал превентивную операцию, а не самооборонялся. Такие атаки международное право не признаёт, в добавок Биньямин Нетаньяху не запрашивал у Совета Безопасности ООН разрешение на подобные действия.

В США уже нашлись критики израильской операции. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху использует боевые действия в личных целях.

— Господин Нетаньяху давно хотел воевать с Ираном, потому что так он мог бы оставаться у власти вечно. Я имею в виду, что он был у власти большую часть последних 20 лет, — считает Клинтон, добавив, что Штатам необходимо «разрядить» обстановку.

Авторы Даниил Черных