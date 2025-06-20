Новости конфликта Израиля и Ирана. Под ударом — центр Тегерана и офис Microsoft в Беэр-Шеве, США думают о применении ядерного оружия, 20 июня Иран и Израиль обменялись серией ударов. Атакованы штабы израильской киберразведки и комплекс в Реште, США тянут с решением — дайджест Life.ru. 20 июня, 08:54 Иран атаковал штаб-квартиру Microsoft, Израиль ударил по центру Тегерана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Удары Израиля, 20 июня

Утро пятницы в Иране началось с работы ПВО. Ночью в небе над Исламской республикой действовали более 60 израильских истребителей, нанесено свыше ста ударов. Под прицелом оказались ракетные заводы, штаб SPAND — центра ядерных разработок, а также промышленный комплекс в Реште и целый район Лавизан в Тегеране. Именно там, по некоторым данным, находится бункер с верховным лидером Али Хаменеи. ЦАХАЛ даже выпустила предупреждение — на фарси и арабском — с требованием эвакуироваться перед следующей волной атак. В России предостерегают Израиль от покушения на аятоллу.

— Если Израиль при поддержке США пойдёт на ликвидацию аятоллы Хаменеи — реакция будет крайне негативной. Мы будем это решительно осуждать, — отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

ВВС Израиля этой ночью нанесли серию ударов по ядерному исследовательскому центру SPND и военным объектам в Иране. Видео © Telegram / shot

Удары Ирана, 20 июня

Иран поразил ключевые командные и разведывательные центры Израиля — в том числе штаб C4I и Главное командование ЦАХАЛ. Один из ударов пришёлся по административному кварталу Тель-Авива. Израильская биржа обвалилась на 3 %, из страны выведено более 475 млрд долларов активов.

Карта ударов Ирана по Израилю на 20 июня. Фото © Telegram / rybar

Ранним утром в Израиле снова сработали сирены. ЦАХАЛ сообщила о запуске нескольких ракет с территории Ирана, целью стала авиабаза Неватим — вечером было попадание по её расчетам ПВО. В Беэр-Шеве — паника, под удар попал офис Microsoft, где также располагались IT-подрядчики ЦАХАЛ. По данным местных СМИ, пострадали не менее 35 человек. Закрыта местная железнодорожная станция.

Иран атаковал здание IT-компании CyberSpark в Беэр-Шеве, где была и штаб-квартира Microsoft. Фото © Telegram / shot

Примечательно, что Израиль усиливает военную цензуру — журналистам нельзя снимать места прилётов без соответствующей санкции.

— Ракета была нацелена на штаб-квартиру Microsoft, которая предоставляет услуги шпионажа и искусственного интеллекта военным, — утверждают иранские источники.

Экс-глава КСИР Мохсен Резаи отметил, что Исламская республика использовала пока только 5 % своих возможностей.

— Удары по Израилю должны стать страховкой на будущее, чтобы враг не осмелился нападать во второй раз, — подчеркнул политик.

По его словам, Иран готовился к обострению с Израилем с марта, но не ожидал, что еврейское государство начнёт атаку до окончания переговоров по ядерному вопросу, а запасы обогащённого урана будут перемещены в безопасные места.

Одна из иранских ракет прилетела рядом с офисом Microsoft в Беэр-Шеве. Видео © Telegram / shot

США готовятся к войне

Пресс-секретарь Белого дома признала: удары по Фордо обсуждаются, включая «все доступные варианты». Да, даже тактическое ядерное оружие. Журналисты утверждают: Пентагон не исключает сценарий точечной операции уже в эти выходные. Трамп пока сдержан, но, по словам журналиста Сеймура Херша, «удар — вопрос времени и нефтяных котировок».

— Возможно, модель поведения Донни в войне такая же, как и в бизнесе с тарифами: наезд с визгом и стрельбой в потолок, а потом: ну, раз я всех победил, давайте договариваться. В этом случае подтвердится известная теория, согласно которой события на Ближнем Востоке никогда не оправдывают апокалиптических ожиданий, которые с ними связаны, — считает политический эксперт Юрий Баранчик.

Параллельно идут тайные переговоры. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи общался по прямой линии со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Иран готов вернуться к переговорам, но только если Израиль прекратит удары.

По данным NYT, представители американской разведки заявили, что Иран, вероятно, перейдёт непосредственно к производству ядерного оружия, если США атакуют главный объект по обогащению урана или если Израиль убьёт его верховного лидера Хаменеи.

Авторы Кирилл Золотарев