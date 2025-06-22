Соединённые Штаты тайно обсуждали с Россией альтернативный проект резолюции ООН по Украине, не информируя своих европейских союзников. Как сообщает Le Monde, события разворачивались 24 февраля 2025 года, когда США не только потребовали от Украины отозвать подготовленный Киевом проект резолюции, осуждающей российскую агрессию, но и параллельно вели переговоры с Москвой по более нейтральному варианту документа.

Французские журналисты, ссылаясь на дипломатические источники, отмечают, что факт этих закулисных переговоров впоследствии подтвердили представители Великобритании и Франции, выразившие недоумение подобными действиями американской стороны.

Напомним, в мае 2025 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращал внимание на американский альтернативный проект резолюции, отмечая его менее политизированный характер по сравнению с предложением Европейского союза и Украины.