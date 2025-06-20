Песков: Расчищение авгиевых конюшен отношений России и США идёт «вязко»

По словам пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, отношения между Москвой и Вашингтоном осложнены огромным количеством нерешённых вопросов, из-за чего любые попытки сгладить углы продвигаются крайне медленно.

«Я их лично называю авгиевыми конюшнями наших двухсторонних отношений — слишком там всё плохо. Поэтому процесс идёт очень вязко и сложно», — уточнил он.

Также в беседе с журналистами представитель Кремля заявил, что не следует объединять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США с урегулированием украинского кризиса. Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном, напротив, способно внести вклад в разрешение конфликта в Украине.

Песков отметил, что некоторые американские дипломаты полагают, что устранение многочисленных проблем в двусторонних отношениях должно быть непосредственно связано с процессом урегулирования в Украине. Однако по мнению российской стороны, улучшение связей между странами и устранение существующих противоречий скорее облегчит достижение мирного решения.