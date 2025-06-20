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20 июня, 09:06

Песков: Расчищение авгиевых конюшен отношений России и США идёт «вязко»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По словам пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, отношения между Москвой и Вашингтоном осложнены огромным количеством нерешённых вопросов, из-за чего любые попытки сгладить углы продвигаются крайне медленно.

«Я их лично называю авгиевыми конюшнями наших двухсторонних отношений — слишком там всё плохо. Поэтому процесс идёт очень вязко и сложно», — уточнил он.

Также в беседе с журналистами представитель Кремля заявил, что не следует объединять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США с урегулированием украинского кризиса. Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном, напротив, способно внести вклад в разрешение конфликта в Украине.

Песков отметил, что некоторые американские дипломаты полагают, что устранение многочисленных проблем в двусторонних отношениях должно быть непосредственно связано с процессом урегулирования в Украине. Однако по мнению российской стороны, улучшение связей между странами и устранение существующих противоречий скорее облегчит достижение мирного решения.

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А ранее Песков озвучил ключевое требование Москвы для возобновления конструктивных связей с Вашингтоном. Российская сторона считает принципиальным, чтобы у власти в США находились люди, готовые к разрешению неизбежных противоречий между странами посредством дипломатических каналов. По словам представителя Кремля, критически важным является наличие в Белом доме команды, ориентированной на поиск компромиссов и урегулирование разногласий за столом переговоров, несмотря на существующий спектр проблем в отношениях между двумя государствами.

Александр Юнашев
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