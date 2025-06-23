Названы страны, с которыми Россия планирует отменить визовый режим
Россия хочет отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году
Россия планирует отменить визы с тремя странами. Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Prostock-studio
Россия готовится к отмене виз с рядом азиатских и ближневосточных стран. Об этом заявил ТАСС на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.
«Будем рады и надеемся на то, что по Мьянме, Иордании и Бахрейну соглашения будут заключены в 2025 году», — заявил он.
Безвизовый режим с Мьянмой может быть установлен в ближайшее время. По словам Кондратьева, проект соответствующего соглашения полностью подготовлен и, вероятно, будет подписан в рамках Восточного экономического форума.
Переговоры с Бахрейном и Иорданией также близки к завершению. В дальнейшем Россия планирует рассмотреть возможность отмены виз с Саудовской Аравией и Малайзией. Эти меры способны увеличить поток туристов из указанных стран в 2–3 раза.
Между тем Испания ужесточает правила транзита для россиян с 12 июля. Консульство страны в Москве официально объявило об отмене безвизового транзита через испанские аэропорты. С указанной даты всем обладателям российских паспортов для пересадки в аэропортах данной страны потребуется оформлять специальную транзитную визу.