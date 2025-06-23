Названы страны, с которыми Россия планирует отменить визовый режим

Россия готовится к отмене виз с рядом азиатских и ближневосточных стран. Об этом заявил ТАСС на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Будем рады и надеемся на то, что по Мьянме, Иордании и Бахрейну соглашения будут заключены в 2025 году», — заявил он.

Безвизовый режим с Мьянмой может быть установлен в ближайшее время. По словам Кондратьева, проект соответствующего соглашения полностью подготовлен и, вероятно, будет подписан в рамках Восточного экономического форума.

Переговоры с Бахрейном и Иорданией также близки к завершению. В дальнейшем Россия планирует рассмотреть возможность отмены виз с Саудовской Аравией и Малайзией. Эти меры способны увеличить поток туристов из указанных стран в 2–3 раза.