Испания ввела транзитную визу для граждан России в аэропортах с 12 июля

С 12 июля Испания отменяет безвизовый транзит для россиян в международных аэропортах. Теперь граждане России обязаны получить транзитную визу. Об этом предупредило консульство Испании в Москве.

«С этой даты все владельцы российских обычных паспортов, желающие осуществить транзит через аэропорты Испании, должны иметь действующую аэропортовую транзитную визу (TAP)», — уточняется в сообщении.

Если стыковка рейсов требует смены аэропорта и прохождения пограничного контроля, россиянам нужно будет оформить шенгенскую визу.