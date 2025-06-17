Испания ввела транзитную визу для граждан России в аэропортах с 12 июля
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С 12 июля Испания отменяет безвизовый транзит для россиян в международных аэропортах. Теперь граждане России обязаны получить транзитную визу. Об этом предупредило консульство Испании в Москве.
«С этой даты все владельцы российских обычных паспортов, желающие осуществить транзит через аэропорты Испании, должны иметь действующую аэропортовую транзитную визу (TAP)», — уточняется в сообщении.
Если стыковка рейсов требует смены аэропорта и прохождения пограничного контроля, россиянам нужно будет оформить шенгенскую визу.
Ранее американские власти сообщили об ужесточении визового режима для граждан Китая. Новые меры затронут студентов и исследователей, обучающихся в стратегически важных областях. Условия также касаются тех, чья деятельность связана с Коммунистической партией Китая.