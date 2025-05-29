Отзовут в ускоренном порядке: США ужесточают визовую политику в отношении китайских студентов

Американская администрация официально ужесточает визовый режим для граждан Китая. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, уточнив, что основной фокус будет сделан на студентах и исследователях, обучающихся по стратегически важным направлениям, а также на тех, чья деятельность связана с Коммунистической партией Китая.

По словам Рубио, действующие визы у таких лиц будут отозваны в ускоренном порядке. Кроме того, все новые заявки на въезд в страну из Китая и Гонконга будут проходить через усиленную проверку.

«Мы также пересмотрим визовые требования с целью усилить проверку всех будущих заявлений на получение визы из Китайской Народной Республики и Гонконга», — заявил он.