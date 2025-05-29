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29 мая, 01:11

Отзовут в ускоренном порядке: США ужесточают визовую политику в отношении китайских студентов

Рубио: США начнут аннулировать визы китайским студентам

США начнут аннулировать визы китайским студентам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

США начнут аннулировать визы китайским студентам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Американская администрация официально ужесточает визовый режим для граждан Китая. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, уточнив, что основной фокус будет сделан на студентах и исследователях, обучающихся по стратегически важным направлениям, а также на тех, чья деятельность связана с Коммунистической партией Китая.

По словам Рубио, действующие визы у таких лиц будут отозваны в ускоренном порядке. Кроме того, все новые заявки на въезд в страну из Китая и Гонконга будут проходить через усиленную проверку.

«Мы также пересмотрим визовые требования с целью усилить проверку всех будущих заявлений на получение визы из Китайской Народной Республики и Гонконга», — заявил он.

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В риторике США по отношению к иностранцам всё чаще звучит мотив «ограниченного доступа». В подтверждение этого тренда — недавняя публикация посольства США на Украине. На официальных страницах дипмиссии появились сообщения с предупреждениями: «ваша виза истекла», «ваша виза аннулирована», «вам необходимо покинуть страну». Эти заявления сопровождались цитатой Марко Рубио, где он напомнил, что возможность находиться в США не является неотъемлемым правом.

Артём Гапоненко
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