Александр Овечкин
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Регион
15 апреля, 14:24

«Ваша виза истекла»: Посольство США намекнуло на отъезд украинцев

Посольство США в Киеве выложило посты, намекающие на депортацию украинцев

Посольство США на Украине разместило в своих социальных сетях сообщения с фразами вроде «ваша виза истекла», «ваша виза аннулирована» и «вам необходимо покинуть страну». Эти посты можно найти на официальной странице дипмиссии в соцсетях.

Также в публикации была приведена цитата госсекретаря США Марко Рубио, который отметил, что «пребывание в США — это не право, а привилегия». Такие сообщения могут подразумевать возможность принудительного выезда украинцев из США.

У ЕС нет плана для украинских беженцев после окончания СВО
У ЕС нет плана для украинских беженцев после окончания СВО

Ранее Life.ru писал, что украинцы боятся высылки из США из-за политики американского лидера. Страх окутал приезжих после недавних шагов администрации лидера Белого дома по отмене миграционных защит. После этого беженцы столкнулись с реальной угрозой депортации. Им стали присылать электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» страну. На фоне этого представители властей США отметили, что программа по приёму беженцев продолжает действовать.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Александра Мышляева
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