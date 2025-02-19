Граждане США, Германии и Южной Кореи подали заявки на «золотые визы» в РФ за последние годы

Программой «золотых виз» в России за последние два года воспользовались инвесторы из 14 стран мира, подав 40 заявок. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития РФ. Сообщается, что среди них граждане США, Китая, Ирана, Германии и Южной Кореи. На данный момент одобрение получили 23 заявления, за счёт которых было привлечено 2,7 миллиарда рублей.

Как пишет РБК, основная цель программы «золотых виз», которая была принята в июле 2022 года, — привлечение зарубежных инвестиций в экономику РФ. Ею могут воспользоваться иностранные инвесторы, которые намерены получить вид на жительство в России по упрощённой схеме, работающей с января 2023 года. При этом, как отмечал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, в первый год существования программы специалисты прогнозировали привлечение в экономику за счёт программы до 12 миллиардов рублей, а в последующие — свыше 40 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, имеющиеся результаты можно назвать вполне положительными для старта с учётом геополитической обстановки и давления антироссийских санкций. Стремительный рост желающих податься на ВНЖ ожидается в ближайшие годы.

Для получения «золотой визы» заявитель должен выполнить ряд условий. В первую очередь, он обязан инвестировать в социально значимый региональный проект, приобрести недвижимость на стадии строительства или в течение двух лет после ввода в эксплуатацию либо же открыть собственное ИП с уплатой определённых налогов. На данный момент наибольшее количество заявок — 24 — было подано в 2023 году.