Катар открыл воздушное пространство для полётов

Главное управление гражданской авиации Катара (GCAA) сообщило в соцсети X о восстановлении полноценного функционирования национального воздушного пространства. Решение принято после завершения всех необходимых процедур при участии профильных служб.

«Управление выражает признательность всем партнёрам за активное сотрудничество и усилия всех структур страны по обеспечению безопасности полётов в воздушном пространстве Катара», — говорится в сообщении.