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Регион
23 июня, 22:17

Катар открыл воздушное пространство для полётов

GCAA: Воздушное пространство Катара снова открыто для полётов

Обложка © Unsplash / Sean Davis

Обложка © Unsplash / Sean Davis

Главное управление гражданской авиации Катара (GCAA) сообщило в соцсети X о восстановлении полноценного функционирования национального воздушного пространства. Решение принято после завершения всех необходимых процедур при участии профильных служб.

«Управление выражает признательность всем партнёрам за активное сотрудничество и усилия всех структур страны по обеспечению безопасности полётов в воздушном пространстве Катара», — говорится в сообщении.

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Напомним, ограничения вводились из-за атаки Ирана на военные базы США в Катаре. Небо было закрыто в нескольких странах Ближнего Востока: в Бахрейне, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Иране. Ранее воздушное пространство было открыто в Кувейте и Бахрейне.

Тимур Хингеев
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