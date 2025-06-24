Эксперимент по регистрации иностранцев в России через ruID начнут 30 июня
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С 30 июня 2025 года в России запустят экспериментальную процедуру регистрации для иностранных граждан, прибывающих без визы. О деталях сообщила пресс-служба российского посольства в Казахстане.
«Иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения «ruID» заявление о въезде в Российскую Федерацию», — указали в сообщении.
В приложении пользователи загрузят фотографию лица, копию паспорта и предоставят запись голоса для биометрических данных. На границе иностранцам нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого указаны в ruID.
Это новшество должно упростить и ускорить процесс пересечения российской границы для иностранцев. Кроме того, это повысит уровень безопасности благодаря внедрению электронных сервисов и биометрической идентификации. Эксперимент позволит протестировать новые правила въезда и выезда, а также оценить их эффективность для будущего постоянного внедрения.
Отметим, что весной в России также утвердили правила оказания медпомощи иностранцам. Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 2031-го. Иностранцы смогут рассчитывать на бесплатную помощь в случаях, когда медицинское вмешательство требуется срочно. Например, при травмах, отравлениях и несчастных случаях.