Эксперимент по регистрации иностранцев в России через ruID начнут 30 июня

С 30 июня 2025 года в России запустят экспериментальную процедуру регистрации для иностранных граждан, прибывающих без визы. О деталях сообщила пресс-служба российского посольства в Казахстане.

«Иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения «ruID» заявление о въезде в Российскую Федерацию», — указали в сообщении.

В приложении пользователи загрузят фотографию лица, копию паспорта и предоставят запись голоса для биометрических данных. На границе иностранцам нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого указаны в ruID.

Это новшество должно упростить и ускорить процесс пересечения российской границы для иностранцев. Кроме того, это повысит уровень безопасности благодаря внедрению электронных сервисов и биометрической идентификации. Эксперимент позволит протестировать новые правила въезда и выезда, а также оценить их эффективность для будущего постоянного внедрения.