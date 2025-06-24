Убийцей директора колледжа и его адвоката под Тулой оказался набравший долгов бизнесмен, он задержан

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова. По информации SHOT , речь идёт о 43-летнем предпринимателе Максиме К. Тела с огнестрельными ранениями нашли утром 23 июня 2025 года в автомобиле в посёлке Майский.

По версии следствия, предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, заманил жертв на встречу, где, сидя на заднем сиденье машины, выстрелил им в головы и сбежал. Максим К., ранее несудимый, сознался в преступлении. СК РФ продолжает расследование под личным контролем руководителя регионального управления Владимира Усова.