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Регион
24 июня, 05:17
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Убийцей директора колледжа и его адвоката под Тулой оказался набравший долгов бизнесмен, он задержан

Задержан подозреваемый в убийстве директора и его адвоката в Тульской области

Обложка © Telegram / СК по Тульской области

Обложка © Telegram / СК по Тульской области

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова. По информации SHOT, речь идёт о 43-летнем предпринимателе Максиме К. Тела с огнестрельными ранениями нашли утром 23 июня 2025 года в автомобиле в посёлке Майский.

Задержание подозреваемого в убийстве мужчин в Тульской области. Видео © Telegram / СК по Тульской области

По версии следствия, предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, заманил жертв на встречу, где, сидя на заднем сиденье машины, выстрелил им в головы и сбежал. Максим К., ранее несудимый, сознался в преступлении. СК РФ продолжает расследование под личным контролем руководителя регионального управления Владимира Усова.

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Напомним, 23 июня в Тульской области были застрелены директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксёнов, ранее работавший следователем. Тела обнаружили с огнестрельными ранениями в голову. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

Оксана Попова
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