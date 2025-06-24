Убийцей директора колледжа и его адвоката под Тулой оказался набравший долгов бизнесмен, он задержан
Задержан подозреваемый в убийстве директора и его адвоката в Тульской области
Обложка © Telegram / СК по Тульской области
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова. По информации SHOT, речь идёт о 43-летнем предпринимателе Максиме К. Тела с огнестрельными ранениями нашли утром 23 июня 2025 года в автомобиле в посёлке Майский.
Задержание подозреваемого в убийстве мужчин в Тульской области. Видео © Telegram / СК по Тульской области
По версии следствия, предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, заманил жертв на встречу, где, сидя на заднем сиденье машины, выстрелил им в головы и сбежал. Максим К., ранее несудимый, сознался в преступлении. СК РФ продолжает расследование под личным контролем руководителя регионального управления Владимира Усова.
Напомним, 23 июня в Тульской области были застрелены директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксёнов, ранее работавший следователем. Тела обнаружили с огнестрельными ранениями в голову. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.