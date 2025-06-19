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19 июня, 18:38

Вице-губернатор Ленобласти найден застреленным в своём загородном доме

78.ru: Вице-губернатор Ленобласти Петров найден мёртвым в собственном доме

Игорь Петров. Обложка © Правительство Ленинградской области

Игорь Петров. Обложка © Правительство Ленинградской области

Вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров найден мёртвым в своём доме в Юкках. На теле обнаружено огнестрельное ранение, сообщает 78.ru.

Петров был найден мёртвым 19 июня в своем доме. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Признаков проникновения в дом обнаружено не было. Следствие предполагает, что ранение могло быть получено в результате несчастного случая при чистке оружия.

Игорь Петров начал свою карьеру в сфере связи, занимая руководящие должности в Госсвязьнадзоре и ЗАО «Радиотелекоммуникационная компания». В период с 2005 по 2016 год активно участвовал в местном самоуправлении, возглавляя Юкковское сельское поселение и являясь депутатом Всеволожского района. С октября 2016 года его карьера продолжилась в правительстве Ленобласти, где он последовательно занимал должности управляющего делами, вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства, а с декабря 2024 года – вице-губернатора – представителя губернатора в Заксобрании. Родился Игорь Петров 9 декабря 1959 года в городе Сланцы.

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Наталья Демьянова
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