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18 июня, 09:04

На Урале председатель гордумы бесследно исчез после майских праздников

Ura.ru: На Урале уже больше месяца ищут пропавшего главу гордумы Кушвы Клиросова

Сергей Клиросов. Обложка © VK / Кушва-онлайн.ру

Сергей Клиросов. Обложка © VK / Кушва-онлайн.ру

В Свердловской области уже больше месяца ищут пропавшего председателя гордумы Кушвинского округа, Сергея Клиросова. Издание Ura.ru сообщило, что 54-летний чиновник исчез после майских праздников.

Коллега Клиросова сообщил, что последний раз видел его 9 мая на праздновании Дня Победы. После этого чиновник перестал выходить на работу. Когда он не появился на службе 12 и 13 мая, отдел кадров связался с его родственниками, но те не смогли сообщить о его местонахождении. В связи с этим было подано заявление о пропаже в полицию.

В МВД подтвердили, что Клиросов находится в розыске и ведутся необходимые оперативные мероприятия. По данным источника, исчезновению чиновника могли предшествовать финансовые трудности.

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Наталья Демьянова
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