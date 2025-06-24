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24 июня, 06:06

Молодая учительница задержана за отправку нюдсов 14-летнему ученику

Daily Star: В США задержали учительницу за отправку обнажённых фото подростку

Анамария Милаццо. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Chemung County Sheriffs Office

Анамария Милаццо. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Chemung County Sheriffs Office

В США правоохранители задержали учительницу за отправку откровенных фотографий ученику-подростку. Об этом пишет Daily Star.

Сообщается, что инцидент произошёл в штате Нью-Йорк. Там была арестована 22-летняя сотрудница школы Анамария Милаццо по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетним. По данным шерифа округа Честер, Милаццо, проживающая в Элхэме, предположительно отправляла обнажённые фотографии 14-летнему подростку в период с марта по июнь 2025 года.

Женщине предъявлены обвинения в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних второй степени, а также в совершении правонарушения, связанного с угрозой благополучию ребёнка. После задержания Милаццо была уволена из образовательного учреждения, в котором работала, хотя конкретная должность женщины и связь подростка со школой не уточняются.

Милаццо была освобождена без внесения залога, как это предусмотрено законодательством штата Нью-Йорк. Согласно информации СМИ, она обязана предстать перед судом в Веллсборо в ближайшее время. Следствие по делу продолжается.
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Мария Любицкая
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