Молодая учительница задержана за отправку нюдсов 14-летнему ученику

В США правоохранители задержали учительницу за отправку откровенных фотографий ученику-подростку. Об этом пишет Daily Star.

Сообщается, что инцидент произошёл в штате Нью-Йорк. Там была арестована 22-летняя сотрудница школы Анамария Милаццо по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетним. По данным шерифа округа Честер, Милаццо, проживающая в Элхэме, предположительно отправляла обнажённые фотографии 14-летнему подростку в период с марта по июнь 2025 года.

Женщине предъявлены обвинения в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних второй степени, а также в совершении правонарушения, связанного с угрозой благополучию ребёнка. После задержания Милаццо была уволена из образовательного учреждения, в котором работала, хотя конкретная должность женщины и связь подростка со школой не уточняются.

Милаццо была освобождена без внесения залога, как это предусмотрено законодательством штата Нью-Йорк. Согласно информации СМИ, она обязана предстать перед судом в Веллсборо в ближайшее время. Следствие по делу продолжается.