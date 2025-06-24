«Шакалы нацелены»: В ДНР рассказали, кто попытается отхватить кусок Украины
Советник главы ДНР Кимаковский: Польша и Венгрия хотят захватить запад Украины
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Украинское государство в своём нынешнем виде точно перестанет существовать. Такое мнение высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, на западные территории страны уже нацелены Польша и Венгрия, выражающие на них свои претензии. На восточном фронте отмечаются существенные успехи: силы выходят в тыл группировки, обороняющейся в Запорожской области. Существуют серьёзные перспективы для прорыва между Запорожьем и Днепропетровском.
«И если у нас на правом берегу Днепра будут серьёзные успехи, то, думаю, что эти шакалы, которые «помогают» сегодня Киеву, та же Польша, которая одной рукой помогает, а другой санкции накладывает на Украину и не даёт возможности развиваться экономике Украины, так вот я думаю, те районы, на которые претендуют эти государства, они их будут просто захватывать. В буквальном смысле», — считает он.
Ранее политолог заявил, что Украина уже начала разлагаться изнутри, поскольку Владимир Зеленский теперь является лишь медийной декорацией, за которой идёт внутренняя грызня за власть после его ухода. По его словам, никто там уже не верит ни в какое светлое будущее.