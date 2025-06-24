Украинское государство в своём нынешнем виде точно перестанет существовать. Такое мнение высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на западные территории страны уже нацелены Польша и Венгрия, выражающие на них свои претензии. На восточном фронте отмечаются существенные успехи: силы выходят в тыл группировки, обороняющейся в Запорожской области. Существуют серьёзные перспективы для прорыва между Запорожьем и Днепропетровском.

«И если у нас на правом берегу Днепра будут серьёзные успехи, то, думаю, что эти шакалы, которые «помогают» сегодня Киеву, та же Польша, которая одной рукой помогает, а другой санкции накладывает на Украину и не даёт возможности развиваться экономике Украины, так вот я думаю, те районы, на которые претендуют эти государства, они их будут просто захватывать. В буквальном смысле», — считает он.