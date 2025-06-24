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24 июня, 07:59

Напавшим на ребёнка в Шереметьево оказался белорус, прилетевший из Кабула

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Напавшим на двухлетнего ребёнка в аэропорту Шереметьево оказался 31-летний белорус, который прилетел из Афганистана в Москву. Об этом пишет Mash.

Напомним, ЧП случилось накануне вечером. 31-летний Владимир, прибывший рейсом из Кабула, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего тот мгновенно потерял сознание.

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Малыша доставили в детский клинический центр Рошаля. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. А 31-летнего белоруса задержали и отправили на медосвидетельствование.

Александра Вишнякова
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