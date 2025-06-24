Напавшим на ребёнка в Шереметьево оказался белорус, прилетевший из Кабула

Напавшим на двухлетнего ребёнка в аэропорту Шереметьево оказался 31-летний белорус, который прилетел из Афганистана в Москву. Об этом пишет Mash.

Напомним, ЧП случилось накануне вечером. 31-летний Владимир, прибывший рейсом из Кабула, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего тот мгновенно потерял сознание.