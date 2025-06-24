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Регион
24 июня, 08:48

«Может стать одной из стран войны»: В Японии выступили против учений с ракетами «Тип 88»

HB: Общественники Хоккайдо требуют остановить учения с ракетами «Тип 88»

Общественники против учений в Японии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Общественники против учений в Японии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Жители Хоккайдо против первых в Японии учений с противокорабельными ракетами «Тип 88». Об этом сообщает местная телекомпания Hokkaido Broadcasting.

Шесть общественных организаций японского острова Хоккайдо выступили с требованием отменить запланированные на 24–29 июня учения с применением противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88». По данным телеканала, манёвры должны пройти на полигоне «Сидзунаи», где запланированы два тестовых пуска.

«Это не что иное, как провокация. Это может привести к тому, что Япония станет одной из сторон войны», — заявили активисты телеканалу.

Эти учения станут первыми в истории Японии, проводимыми на собственной территории, при этом дальность ракетного вооружения достигает 180 километров, учебные цели будут размещены в нескольких десятках километров от береговой линии, а все необходимые разрешения от компетентных органов уже получены.

В апреле правительство Японии официально подтвердило планы проведения учений, подчеркнув их оборонительный характер.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил не участвовать в саммите НАТО, который пройдёт в Гааге 24-25 июня, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это решение связано с изменением формата саммита. Отсутствие президента США Дональда Трампа уменьшает его значимость для Японии, которая предпочитает двухсторонние контакты с американским лидером.

Алиса Хуссаин
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