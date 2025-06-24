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24 июня, 09:21

Лучший результат по стране: Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Собянин: В Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Школьница из Москвы Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ на 400 баллов. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Школьница из Москвы Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ на 400 баллов. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве выпускнице 11-го класса удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Удивительным достижением школьницы поделился мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Школьница из Москвы Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ на 400 баллов. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Речь идёт о выпускнице школы №1514 Надежде Яшмолкиной. Ей удалось добиться поразительных результатов. А именно пока стать единственной в России, кому удалось по всем четырём предметам получить высшую оценку. Девушка на протяжении учёбы была довольно активной. Например, за год она выиграла на шести профильных олимпиадах. А также принимала участие в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Надежда планируется и дальше развиваться в точных науках. Она собирается сделать карьеру сфере ИТ и выбирает для этого соответствующие вузы. Сейчас она рассматривает три высших учреждения это Высшая школа экономики, Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана.

«Уверен, каждый вуз будет рад такому студенту, а в перспективе — и любой московской компании. От всей души поздравляю Надю, её учителей и родителей, желаю удачи!» — написал мэр.

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К сожалению, не всем удалось успешно сдать экзамены. Ранее стало известно, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году снизился до 60,7, что заметно ниже показателей прошлых лет. Вместе с тем, хоть обществознание по-прежнему лидирует по популярности по выбору, средний балл по нему тоже продолжает падать. В 2023 году он составлял 56,4, в 2024-м — 55,05, а в 2025-м снизился до 53,61.

Юлия Сафиулина
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