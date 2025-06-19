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19 июня, 18:14

В России ухудшились результаты ЕГЭ по двум предметам

Рособрнадзор: У выпускников снизились результаты ЕГЭ по обществознанию и русскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTODOMKATTY ELIZAROVA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTODOMKATTY ELIZAROVA

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году снизился до 60,7, что заметно ниже показателей прошлых лет. Данные об этом приводит РБК со ссылкой на Рособрнадзор.

Из общего числа почти в 638 тысяч выпускников, сдававших экзамен, более 337 тысяч набрали свыше 60 баллов. Однако, несмотря на это, средний балл по экзамену снизился по сравнению с прошлым годом, составив 63,88 против 68,43 в 2023 году. В ведомстве объяснили это изменение усложнением экзаменационных заданий, в частности, сочинений, которые теперь требуют более глубокого и самостоятельного анализа, а не простого использования заготовок.

«С задачей самостоятельно написать грамотное сочинение в 150 слов на экзамене [по новым правилам] справились не все выпускники 11-го класса», — отметили в Рособрнадзоре.

Несмотря на то, что обществознание по-прежнему лидирует по популярности среди экзаменов по выбору, средний балл по нему тоже продолжает падать. В 2023 году он составлял 56,4, в 2024-м — 55,05, а в 2025-м снизился до 53,61.
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Ранее педагог рассказал, что делать выпускникам после провала на ЕГЭ. В первую очередь, рекомендуется принять свои эмоции и не подавлять их. В случае сильного потрясения также необходимо поделиться своими чувствами с близкими или обратиться к психологу.

Александра Мышляева
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