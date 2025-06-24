Президент России Владимир Путин прямо сейчас проводит международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав вскоре раскрыть подробности.

«Путин работает в Кремле. У Путина вот сейчас идет международный разговор», — отметил он.