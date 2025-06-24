Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 09:04

Путин прямо сейчас проводит международный телефонный разговор

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прямо сейчас проводит международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав вскоре раскрыть подробности.

«Путин работает в Кремле. У Путина вот сейчас идет международный разговор», — отметил он.

«Мы открыты»: Путин заявил о готовности к разговору с Мерцем
«Мы открыты»: Путин заявил о готовности к разговору с Мерцем

А ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сегодня не входит в планы.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar