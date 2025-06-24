Путин прямо сейчас проводит международный телефонный разговор
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Президент России Владимир Путин прямо сейчас проводит международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав вскоре раскрыть подробности.
«Путин работает в Кремле. У Путина вот сейчас идет международный разговор», — отметил он.
А ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сегодня не входит в планы.