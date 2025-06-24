Стало известно об отставке мэра российского курортного города

Глава Анапы Василий Швец по собственному желанию ушёл в отставку. Эта новость была озвучена на заседании городского совета, а позднее опубликована депутатом Сергеем Климовым в Telegram-канале.

Василий Швец приступил к руководству Анапой 7 августа 2020 года, будучи утверждённым депутатами в качестве временно исполняющего обязанности главы города-курорта. Его кандидатуру предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Впоследствии, 1 октября 2020 года, Швец был единогласно избран мэром Анапы.

Ожидается, что Швец будет переведён на более высокую должность. В официальном сообществе города-курорта в VK подтвердили предстоящее повышение чиновника.

Светлана Балаева, первый заместитель главы Анапы, временно исполняет обязанности мэра города.