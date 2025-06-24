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Регион
24 июня, 09:32

Стало известно об отставке мэра российского курортного города

Мэр Анапы Швец ушёл в отставку

Василий Швец. Обложка © VK / Город-курорт Анапа

Василий Швец. Обложка © VK / Город-курорт Анапа

Глава Анапы Василий Швец по собственному желанию ушёл в отставку. Эта новость была озвучена на заседании городского совета, а позднее опубликована депутатом Сергеем Климовым в Telegram-канале.

Василий Швец приступил к руководству Анапой 7 августа 2020 года, будучи утверждённым депутатами в качестве временно исполняющего обязанности главы города-курорта. Его кандидатуру предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Впоследствии, 1 октября 2020 года, Швец был единогласно избран мэром Анапы.

Ожидается, что Швец будет переведён на более высокую должность. В официальном сообществе города-курорта в VK подтвердили предстоящее повышение чиновника.

Светлана Балаева, первый заместитель главы Анапы, временно исполняет обязанности мэра города.

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Ранее мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о добровольном уходе с занимаемой должности. Он оповестил своих заместителей о принятом решении на специально созванном совещании. Теперь заявление Умавова будет направлено на утверждение депутатам городского собрания, которые соберутся на очередную сессию в ближайшее время.

Ольга Сливченко
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