Стало известно об отставке мэра российского курортного города
Мэр Анапы Швец ушёл в отставку
Василий Швец. Обложка © VK / Город-курорт Анапа
Глава Анапы Василий Швец по собственному желанию ушёл в отставку. Эта новость была озвучена на заседании городского совета, а позднее опубликована депутатом Сергеем Климовым в Telegram-канале.
Василий Швец приступил к руководству Анапой 7 августа 2020 года, будучи утверждённым депутатами в качестве временно исполняющего обязанности главы города-курорта. Его кандидатуру предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Впоследствии, 1 октября 2020 года, Швец был единогласно избран мэром Анапы.
Ожидается, что Швец будет переведён на более высокую должность. В официальном сообществе города-курорта в VK подтвердили предстоящее повышение чиновника.
Светлана Балаева, первый заместитель главы Анапы, временно исполняет обязанности мэра города.
Ранее мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о добровольном уходе с занимаемой должности. Он оповестил своих заместителей о принятом решении на специально созванном совещании. Теперь заявление Умавова будет направлено на утверждение депутатам городского собрания, которые соберутся на очередную сессию в ближайшее время.