Мэр Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своей отставке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, градоначальник уведомил о решении своих заместителей на совещании, и его прошение будет рассмотрено депутатами городского собрания на ближайшей сессии.

Умавов, родившийся 8 февраля 1962 года, имеет два высших образования (экономика труда и юриспруденция) Дагестанского государственного университета, является кандидатом экономических наук и доцентом, а с 2004 года возглавляет кафедру маркетинга и логистики в ДГУ.

Он был избран мэром Махачкалы в мае 2023 года, до этого возглавляя комитет парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.