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19 июня, 11:37

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку

Глава Махачкалы Юсуп Умавов. Обложка © Администрация города Махачкалы

Глава Махачкалы Юсуп Умавов. Обложка © Администрация города Махачкалы

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своей отставке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, градоначальник уведомил о решении своих заместителей на совещании, и его прошение будет рассмотрено депутатами городского собрания на ближайшей сессии.

Умавов, родившийся 8 февраля 1962 года, имеет два высших образования (экономика труда и юриспруденция) Дагестанского государственного университета, является кандидатом экономических наук и доцентом, а с 2004 года возглавляет кафедру маркетинга и логистики в ДГУ.

Он был избран мэром Махачкалы в мае 2023 года, до этого возглавляя комитет парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

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Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура инициировала судебное разбирательство с целью конфискации имущества бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Отмечается, что общая стоимость активов, подлежащих изъятию в пользу государства, превышает 41,9 миллиарда рублей.

Алиса Хуссаин
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