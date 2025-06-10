Губернатор Забайкалья Александр Осипов отправил правительство региона в отставку

Правительство Забайкальского края уходит в отставку. Губернатор Александр Осипов принял такое решение из-за множества жалоб от жителей, которые долго оставались без ответа. Он заявил, что все виновные в халатности понесут наказание.

«В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесёт персональную ответственность», — написал Осипов у себя в телеграм-канале, отметив, что в регионе для назначения нового кабмина создадут специальную комиссию.