Крупный коррупционный скандал стал причиной отставок чиновников в Кузбассе

Ольга Турбаба, занимавшая пост замгубернатора Кузбасса по внутренней политике, покинула свою должность. По данным пресс-службы региона, она ушла по собственному желанию. Её отставка последовала вскоре после ареста её мужа.

Супруг Турбабы, Александр Турбаба, работающий замдиректора по коммерции на «Кемеровском ДСК» (предприятии, выпускающем бетонные изделия), был задержан вместе со своим партнёром Павлом Стариковым. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба помещены под арест на два месяца.

Суд также принял решение об аресте подруги Турбабы – главы Кемеровского муниципального округа Марины Коляденко на два месяца. Она уже решила сложить полномочия.

Следствие придерживается версии, что в 2023 году Александр Турбаба, действуя в составе организованной группы, способствовал заключению администрацией Кемеровского района контрактов на постройку многоквартирных домов с фирмами «Биосфера» и «Сибирь-Т». Согласно следствию, «Кемеровский ДСК» осуществлял поставки железобетонных конструкций, создавая видимость выполнения работ, однако фактически не получал за них оплату от подрядных организаций.

В то же время, адвокат Александра Турбабы оспаривает эту версию, утверждая, что дома действительно были построены и их готовность составляет 87%. А вот СК настаивает, что после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, Турбаба совместно с аудитором якобы пытался сфабриковать подложные документы с целью доказать свою невиновность.