Чиновницу из Кузбасса отправили в СИЗО за сделку на 294 миллиона рублей

Суд отправил в СИЗО главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко, обвиняемую в злоупотреблениях должностными полномочиями. Под стражей чиновница будет находиться до 29 июля. Об этом сообщает объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

В марте 2023 года Коляденко и её заместитель Татьяна Коновалова заключили 35 муниципальных контрактов на покупку квартир в строящихся домах. По условиям соглашений, недвижимость должна была быть передана до 1 ноября 2023 года. Строительная компания получила от 89% до 90% общей суммы контрактов, что составляет 294 миллиона рублей. Однако никакие обязательства по контракту выполнены не были.