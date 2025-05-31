Чиновницу из Кузбасса отправили в СИЗО за сделку на 294 миллиона рублей
Суд арестовал главу Кемеровского района Кузбасса за превышение полномочий
Коляденко Марина. Обложка © Кемеровский муниципальный округ
Суд отправил в СИЗО главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко, обвиняемую в злоупотреблениях должностными полномочиями. Под стражей чиновница будет находиться до 29 июля. Об этом сообщает объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.
В марте 2023 года Коляденко и её заместитель Татьяна Коновалова заключили 35 муниципальных контрактов на покупку квартир в строящихся домах. По условиям соглашений, недвижимость должна была быть передана до 1 ноября 2023 года. Строительная компания получила от 89% до 90% общей суммы контрактов, что составляет 294 миллиона рублей. Однако никакие обязательства по контракту выполнены не были.
Действия двух чиновниц повлекли за собой существенные финансовые потери для бюджета Кемеровского муниципального округа, который составил почти 28 миллионов рублей. В четверг Марина Коляденко была задержана, ей предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Коляденко может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее суд арестовал экс-главу администрации Керчи Святослава Брусакова. Его подозревают в превышении полномочий и незаконных сделках с землей. В апреле этого года против бывшего главы Керчи возбудили уголовные дела. Сначала их приостановили, но затем другое ведомство возобновило расследование.