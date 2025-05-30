Экс-мэра Керчи арестовали по делу о превышении полномочий

Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков взят под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий и незаконных земельных махинациях. По информации ТАСС, полученной от источника в правоохранительных органах, Керченский городской суд принял решение об аресте Брусакова в рамках расследования нескольких уголовных дел.

«Брусакову С. А. предъявлено обвинение, 30.05.2025 Керченским городским судом он взят под стражу», — говорится в сообщении агентства.

Уголовные дела, заведённые на бывшего керченского градоначальника в апреле текущего года, были сначала заморожены, но затем их подхватило и возобновило другое ведомство.