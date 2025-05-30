Экс-чиновника из Башкирии арестовали по делу о взятке на 15 млн рублей

В Уфе задержан экс-заместитель главы Госжилнадзора Башкирии по жилищному надзору Валерий Мицуков. Следствие подозревает его в коррупции, а именно в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили представители Следственного комитета и судебных органов республики.

Следствие установило, что в 2023 году Мицуков, будучи начальником отдела, получил от руководителей трёх управляющих компаний из Ишимбая взятку в виде прав требования долга на сумму более 15 миллионов рублей. Эти права касались задолженности муниципального предприятия «Ишимбайская дирекция единого заказчика». Взамен Мицуков обещал продлить лицензии этим компаниям и обеспечить им поддержку в занимаемых должностях.

В схеме также участвовала жена доверенного лица Мицукова — предпринимательница Лилия Хасанова. Её оформили как совладельца всех трёх компаний: «ЖЭУ № 3», «ЖЭУ № 3 г. Ишимбай» и «ЖЭУ № 6».

Советский районный суд Уфы сегодня постановил арестовать Мицукова до 29 июля 2025 года.