Ряд подрядчиков, строивших оборону в Белгородской области, вернули деньги
Гладков: Строившие оборонительные сооружения подрядчики вернули деньги в бюджет
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Судебное разбирательство привело к тому, что ряд строительных фирм, работавших над оборонительными линиями в Белгородской области, вернули деньги в бюджет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«После обращения в суд и направления претензий к организациям <...> ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий», — написал он в телеграм-канале.
Гладков выразил надежду, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски. Проверка продолжается.
До этого Гладков сообщал, что в ходе проверки были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений на сумму 109 млн рублей. По словам губернатора Белгородской области, документы были направлены в суд.