Ряд подрядчиков, строивших оборону в Белгородской области, вернули деньги

Судебное разбирательство привело к тому, что ряд строительных фирм, работавших над оборонительными линиями в Белгородской области, вернули деньги в бюджет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«После обращения в суд и направления претензий к организациям <...> ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий», — написал он в телеграм-канале.

Гладков выразил надежду, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски. Проверка продолжается.