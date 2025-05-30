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Регион
30 мая, 17:39

Ряд подрядчиков, строивших оборону в Белгородской области, вернули деньги

Гладков: Строившие оборонительные сооружения подрядчики вернули деньги в бюджет

Обложка © freepik / Mateus Andre

Обложка © freepik / Mateus Andre

Судебное разбирательство привело к тому, что ряд строительных фирм, работавших над оборонительными линиями в Белгородской области, вернули деньги в бюджет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«После обращения в суд и направления претензий к организациям <...> ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий», — написал он в телеграм-канале.

Гладков выразил надежду, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски. Проверка продолжается.

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До этого Гладков сообщал, что в ходе проверки были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений на сумму 109 млн рублей. По словам губернатора Белгородской области, документы были направлены в суд.

Наталья Демьянова
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