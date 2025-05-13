В Москве арестовали нового фигуранта дела экс-губернатора Курской области
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В рамках расследования дела о хищении свыше 1 миллиарда рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений на российско-украинской границе, было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере генеральному директору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову. В правоохранительных органах уточнили, что он помещён в СИЗО.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков — ещё один фигурант дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений», — заявил собеседник в разговоре с ТАСС.
Следствие предъявило ему обвинение в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мерой пресечения содержание под стражей.
Напомним, что ранее в регионе стало известно о громком скандале. 16 апреля полиция провела обыски у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба оказались под арестом в качестве фигурантов уголовного дела о хищении в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода: вывод более 200 млн рублей через Корпорацию развития Курской области и хищение ещё 1 млрд, связанное со строительством фортификаций на границе с Украиной. В случае обвинительного вердикта бывшим должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы.