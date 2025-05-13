В Москве арестовали нового фигуранта дела экс-губернатора Курской области

В рамках расследования дела о хищении свыше 1 миллиарда рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений на российско-украинской границе, было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере генеральному директору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову. В правоохранительных органах уточнили, что он помещён в СИЗО.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков — ещё один фигурант дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений», — заявил собеседник в разговоре с ТАСС.

Следствие предъявило ему обвинение в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мерой пресечения содержание под стражей.