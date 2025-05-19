Выявлены многомиллионные нарушения при строительстве укреплений под Белгородом

Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области обнаружила нарушения на сумму 109 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Указанные средства уже возвращены в федеральный бюджет.

«Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 млн рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», — написал Гладков.

Нарушения связаны с подрядчиком, который сотрудничал с ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» по договору на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. После завершения работ были предоставлены документы с недостоверными данными, что позволило перевести на счёт подрядчика свыше 11,5 миллиона рублей из бюджета.

Кроме того, выявлены случаи завышения объемов выполненных работ подрядными организациями. Гладков также отметил, что подрядчики завышали объёмы выполненных работ, а подготовленные по этим фактам материалы уже направлены в суд. Проверка будет продолжена.