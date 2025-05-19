Глава Белгородской области Гладков выступил против выпускных в кафе и ресторанах

Выпускные вечера необходимо проводить в школах, а не в кафе и ресторанах, где молодёжь может увидеть плохой пример, например употребление алкоголя взрослыми. С таким призывом выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мы говорим о здоровом образе жизни, и это не тот пример, который должны копировать дети у родителей. Последний день в школе — что может быть более правильным, чем провести его в школе?» — заявил глава региона на еженедельном совещании с правительством.

Гладков отметил, что кафе и рестораны ещё будут в жизни выпускников.

В региональном кабмине уточнили, что в связи с оперативной обстановкой все мероприятия должны закончиться не позднее 18:00. В Белгородской области на время проведения последних звонков и выпускных на три дня запрещена розничная продажа алкоголя.

В прошлом году Гладков также выступал с этим призывом.