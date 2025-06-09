Глава Республики Алтай Турчак отправил правительство в отставку

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом он сообщил в своих соцсетях, уточнив, что с сегодняшнего дня весь кабинет министров переведён в статус исполняющих обязанности.

Турчак пояснил, что в соответствии с новыми положениями конституции, кандидатуры Председателя Правительства, его заместителей и всех министров теперь будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного Собрания. Глава региона пообещал представить новый состав правительства на текущей неделе, а его рассмотрение запланировано на сессии 24 июня.