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Регион
9 июня, 04:58

Глава Республики Алтай Турчак отправил правительство в отставку

Глава Республики Алтай Андрей Турчак. Обложка © ТАСС / Наталья Стрелецкая

Глава Республики Алтай Андрей Турчак. Обложка © ТАСС / Наталья Стрелецкая

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом он сообщил в своих соцсетях, уточнив, что с сегодняшнего дня весь кабинет министров переведён в статус исполняющих обязанности.

Турчак пояснил, что в соответствии с новыми положениями конституции, кандидатуры Председателя Правительства, его заместителей и всех министров теперь будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного Собрания. Глава региона пообещал представить новый состав правительства на текущей неделе, а его рассмотрение запланировано на сессии 24 июня.

Крупный коррупционный скандал стал причиной отставок чиновников в Кузбассе
Крупный коррупционный скандал стал причиной отставок чиновников в Кузбассе

А ранее Life.ru сообщал, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после скандала с её дочерью. Поводом стало видео, где девушка угрожала оппонентам, что её мать может направить их в зону СВО.

Артём Гапоненко
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