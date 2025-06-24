Мигрантов, зарезавших барана на детской площадке в Новой Москве, выселят из ЖК
«Регнум»: Забивших барана на детской площадке в Троицке мигрантов выселят из ЖК
Забой барана на детской площадке в Троицке. Обложка © Telegram / Троицк
Мигрантов, которые решили провести ритуальный забой барана прямиком на детской площадке в Новой Москве, выселят. Об этом сообщает «Регнум».
В разговоре с изданием осведомлённый источник заявил, что некоторые из участников инцидента проживали в ЖК, к которому и примыкает детская площадка. Оказалось, что это не первое происшествие с участием данных лиц. Примерно полгода назад один из мужчин приставал к местной жительнице с предложением раздеться.
После распространения кадров с жертвоприношением, собственник жилья выселил мигрантов. Местные жители резко осудили действия мужчин, которые даже не убрали оставшуюся кровь на площадке.
Напомним, в Новой Москве мигранты провели ритуальный забой барана прямо на детской площадке. Местные жители зафиксировали кровавую процессию на видео, после чего ситуация дошла до общественников.