Мигрантов, зарезавших барана на детской площадке в Новой Москве, выселят из ЖК

Мигрантов, которые решили провести ритуальный забой барана прямиком на детской площадке в Новой Москве, выселят. Об этом сообщает «Регнум».

В разговоре с изданием осведомлённый источник заявил, что некоторые из участников инцидента проживали в ЖК, к которому и примыкает детская площадка. Оказалось, что это не первое происшествие с участием данных лиц. Примерно полгода назад один из мужчин приставал к местной жительнице с предложением раздеться.

После распространения кадров с жертвоприношением, собственник жилья выселил мигрантов. Местные жители резко осудили действия мужчин, которые даже не убрали оставшуюся кровь на площадке.