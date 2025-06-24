«Диктант Победы» объединил миллионы людей в год 80-летия Победы
В этом году «Диктант Победы» написали 2,75 млн человек
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Международная акция «Диктант Победы», посвящённая событиям Великой Отечественной войны, охватила свыше 90 стран и привлекла 2,75 миллиона участников. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, подводя итоги мероприятия.
Он отметил, что в юбилейный год 80-летия Победы организаторы достигли нового рубежа: количество участников выросло почти в 18 раз по сравнению с 2019 годом, когда акция проводилась впервые. По его словам, «Диктант Победы» стал поистине масштабным международным событием, объединившим людей из более чем 90 стран. Нарышкин добавил, что задания для зарубежных участников были специально адаптированы для каждой страны или группы стран, а в 44 случаях их разрабатывали совместно с местными историками.
Подводя итог, он подчеркнул, что акция превратилась в глобальное явление, став общим делом для сотен тысяч людей, объединённых стремлением сохранить историческую память.
Международная историко-патриотическая акция «Диктант Победы» проходит ежегодно. Тест из вопросов о Великой Отечественной войне проводится очно на площадках, таких как Музей Победы, и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Организаторы: «Единая Россия», Российское историческое и военно-историческое общества, «Волонтёры Победы». Участники получают сертификаты, победители — дипломы, а 20 лучших приглашаются на Парад Победы 9 мая 2026 года.