«Диктант Победы» объединил миллионы людей в год 80-летия Победы

Он отметил, что в юбилейный год 80-летия Победы организаторы достигли нового рубежа: количество участников выросло почти в 18 раз по сравнению с 2019 годом, когда акция проводилась впервые. По его словам, «Диктант Победы» стал поистине масштабным международным событием, объединившим людей из более чем 90 стран. Нарышкин добавил, что задания для зарубежных участников были специально адаптированы для каждой страны или группы стран, а в 44 случаях их разрабатывали совместно с местными историками.